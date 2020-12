Bruninho & Davi disponibilizam o EP “Collab BED – Drop.2”

Com as participações de Pedro Mariano, Bibi e Sorriso Maroto

Bruninho & Davi apresentaram a segunda parte do projeto “Collab BED – Drop. 2” em todos os aplicativos de música. Nesta segunda etapa, os artistas sul-mato-grossenses trazem as colaborações de Pedro Mariano, Bibi, da banda Sorriso Maroto e Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan. Os vídeos do projeto já estão disponíveis no canal oficial do duo, no YouTube.

No último dia 13, o duo lançou o primeiro EP, composto por cinco faixas autorais, que conta com as participações de Tília, Raffa Torres, Mr. Dan, Jay Jenner e Luccas Carlos. “A gente quis escolher para o repertório os artistas certos para as músicas certas. Trabalhamos com quem nos conhece e tem afinidade, para poder passar isso para o som. Com muita calma, voltamos os olhos para nosso repertório, o nosso ‘lado b’. Acho que todas as participações encaixaram muito bem com cada música e ficamos muito felizes com o resultado. Antes de gravarmos no virtual, a gente já conseguia ouvir e ver que tinha dado certo”, disse Bruninho sobre o EP.

“Como esse foi um trabalho feito durante a pandemia, nasceu um disco mais intimista. Escolhemos fazer releituras das nossas músicas que coubessem nesse formato acústico, mais pop, que tivessem a ver com as participações. Regravamos também algumas faixas que fazem parte da nossa história. Foi muito difícil escolher o repertório e essa repaginada vai trazer uma nova cara para o projeto e para nós. É um repertório incrível, que eu espero que todo mundo goste”, completou Davi.

(Confira mais na página C2 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Mulher suspeita de matar companheiro com facada é presa