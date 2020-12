Vendaval derruba galho de árvore e casa é danificada

Moradora de uma casa na rua Iraúna, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, teve prejuízos após a chuva desta terça-feira (1º). O vendaval derrubou um galho de uma grande árvore sobre o telhado da residência.

Segundo a mãe da moradora, a filha é enfermeira e estava trabalhando quando ocorreu o acidente. A queda do galho destruiu o telhado, móveis e o banheiro da casa. Ninguém ficou ferido. “A sorte é que não tinha ninguém em casa. Eu sempre falava que essa árvore ia cair e um galho acabou com a casa dela”, disse Vanda Segal.

O galho caiu também sobre a fiação elétrica da rua que se rompeu. Os moradores ficaram quase quatro horas sem energia, mas quando a equipe do O Estado Online esteve no local, a situação já havia sido normalizada. O comerciante Wander Costa Ferreira mora do outro lado da rua e fica preocupado que a árvore caia sobre a casa dele. Ele ligou para o Corpo de Bombeiros e acionou a Concessionária de Energia. Além disso, disse que vai acionar a Semadur para que a árvore seja cortada.

Quedas de árvores

O Corpo de Bombeiros atendeu 20 ocorrências de quedas de árvores durante a chuva desta terça-feira, em Campo Grande. Todas sem vítimas.

