Piloto morre em queda de helicóptero do Ibama no Pantanal

Comandante tinha 54 anos

Um helicóptero que prestava serviços para o Ibama caiu nessa segunda-feira (30), durante missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, situado na fronteira do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O piloto, comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, morreu.

A aeronave foi encontrada somente nesta terça-feira (1), conforme noticiou o Estadão. O acidente será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigações da Aeronáutica), da Força Aérea Brasileira.

Silva Oliveira tinha 54 anos e era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. Em nota, o Ibama lamentou a morte e prestou solidariedade à família. “O comandante deixa um legado de grandes serviços aeronáuticos à Nação“, disse o órgão.

(Com informações: Poder 360)