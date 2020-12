Mulher é agredida e tem cabelo cortado a força por ex-companheiro

Na tarde desta segunda-feira (30) um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante pelo S.I.G. (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e um Sargento da Polícia Militar. Conforme relato o suspeito, identificado como Marcos M, teria agredido e ameaçado sua ex-companheira.

Segundo informações do SIG, durante a madrugada de domingo (29), Marcos invadiu a residência da vítima e, bastante transtornado, a agrediu com vários socos e chutes, chegando a dar várias porradas no rosto da mulher, o que lhe causou diversos hematomas. O suspeito chegou a arrastar a vítima pelos cabelos até a cozinha. Não contente, pegou uma faca de serra e cortou o cabelo da ex-companheira.

Depois de toda essa barbárie, ele xingou a vítima e a ameaçou de morte. No entanto, ela conseguiu escapar e ligar para o numeral 190, mas, quando da chegada da Polícia Militar, o suspeito empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Conforme boletim de ocorrência, registrado pela mulher, o suspeito não aceita o término da relação. Segundo, também, eles teriam convivido por 09 anos, juntos, porém estão separados há 01 mês.

Logo que tomou conhecimento dos fatos, o S.I.G. iniciou as investigações para fins de prender em flagrante o agressor. Mesmo assim, na manhã de ontem (30), o suspeito entrou em contato com a amiga da vítima e tornou a dizer que mataria a ex-convivente. Disse, ainda, que esperaria passar 24 horas e se apresentaria com advogado, pois assim “não daria nada para ele”. O homem alegou, também, que, caso fosse preso, “prisão não duraria para sempre”, e que, quando saísse, iria atrás de quem o denunciou.

Em suma na tarde de segunda-feira (30), um Delegado e um Sargento da PM realizaram rondas pela Cidade e lograram êxito em capturar o suspeito no Bairro São João. Portanto Marcos M. recebeu voz de prisão, por praticar os crimes de lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e violação de domicílio, e foi encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis. Ele está custodiado à disposição da Justiça, sendo representado por sua prisão preventiva.