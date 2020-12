O camisa nove Rubro-Negro não se recuperou dos problemas musculares e segue em tratamento intensivo. Embora tenha se concentrado com o resto do grupo no Ninho do Urubu, Gabigol ficou de fora da lista de relacionados divulgada pelo clube.

Então, Rogério Ceni decidirá entre Vitinho e Pedro no ataque Rubro-Negro. Rodrigo Muniz, centroavante que retornou de empréstimo ao Coritiba recentemente, é uma das novidades da lista.

Uma das opções para substituir o atacante, Lincoln, também foi surpresa por não constar da lista. Ele, Lázaro e Ramon foram liberados após o treino ontem e não ficaram concentrados no CT.

Rodrigo Caio retorna

O zagueiro Rodrigo Caio, que não entra em campo desde o dia 13 de outubro, reapareceu entre os relacionados. Recuperado de uma lesão na panturrilha, ele treinou com o grupo nos últimos dias, mas sua presença no time titular é incerta. Confira outras notícias.

(Com informações: Terra)