Cassems inaugura usina fotovoltaica; estrutura é a maior do Centro-Oeste 

A Cassems inaugurou, na manhã desta terça-feira (01), a usina fotovoltaica que irá fornecer energia elétrica para toda rede hospitalar da instituição. O evento contou com a presença do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o prefeito de Terenos (MS), Donizete Barraco, o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges e outras autoridades.

Para a construção da estrutura, a Caixa dos Servidores direcionou, através do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO), R$ 19 milhões. O investimento garante, pelos próximos 20 anos, economia de mais de R$ 200 milhões. Após esse período, a Cassems estipula que o valor pode alcançar 227 milhões.

Conforme o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a obra da usina fotovoltaica integra o pacote de medidas adotadas pela instituição que tem a finalidade de reduzir gastos e contribuir com a melhora do atendimento prestado pelo hospital. Durante discurso realizado na cerimônia, o presidente também comentou sobre a importância de buscar alternativas sustentáveis para geração de energia.

“Se quisermos olhar para o futuro de forma mais promissora, precisamos analisar esse cenário com muita seriedade. Portanto, buscar essas alternativas é quase uma obrigação de todo brasileiro e toda empresa brasileira e deve ser estimulado pelo estado brasileiro. Se queremos olhar para um futuro de crescimento, precisamos ter a preocupação com a geração de energia limpa”, enfatizou.

Estrutura

A estrutura conta com 6 hectares de placas, 2 hectares com almoxarifado e alojamento para as equipes de trabalho, além de uma reserva com 7 hectares de eucalipto. Ao todo, são 16.290 módulos solares para fornecer energia. Segundo o Sistema S de empresas, a usina fotovoltaica da Cassems é a maior de todo o Centro-Oeste.

