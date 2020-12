Black decepciona em vendas e lojas focam Natal com R$1 bi do 13º

Após a Black Friday ter apresentado pouco movimento em Campo Grande, o foco do comércio agora está nas compras de Natal com o depósito de, aproximadamente, R$ 473,7 milhões do 13º salário aos servidores do Estado. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) foram vendidos 22% a menos que no ano passado. A temporada de compras aconteceu na sexta-feira (27).

“Foi abaixo do esperado. Foi verificado um bom movimento nos shoppings, mas o comércio de rua ficou bem vazio. Tínhamos uma expectativa muito melhor. Agora, estamos com todo foco no Natal”, relata o presidente da instituição, Adelaido Vila.

Para piorar a situação, no fim da tarde de sexta-feira houve queda de energia elétrica na 14 de Julho, o que pode ter ajudado também na pouca circulação de pessoas.

Ainda de acordo com ele, é quase impossível ultrapassar o valor de vendas no Natal do ano passado, mas o esperado para este período é de 30% a mais do que já foi vendido no mês passado.

13º salário

A data foi definida pelos servidores em enquete proposta pelo governador Reinaldo Azambuja. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a votação contou com a participação de 10.171 pessoas. Deste número, 44,4%, escolheram a data vencedora (1º) para o recebimento do salário extra.

Segundo informações do governo, somadas as remunerações de novembro, que foram de R$ 514,3 milhões, depositadas na semana passada, o governo pagou R$ 988 milhões em salários em apenas uma semana. Ao todo são 79 mil servidores.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

Veja também: