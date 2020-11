SED anuncia mudanças na matrícula e novas escolas de tempo integral

Atualização e confirmação de dados já garantem vagas de 2021

Durante a divulgação do calendário de matrícula digital, a SED (Secretaria de Estado de Educação) vai anunciar nesta segunda-feira (30), quais são as 30 novas escolas de tempo integral no Estado.

Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 64 instituições nesta modalidade, que em 2021 passarão para 94, sendo 29 delas na Capital. Segundo a secretaria, essa ampliação segue a determinação do Plano Estadual de Educação, elaborado em 2014.

O Estado tem 345 unidades escolares entre os 79 municípios, sendo que 75 delas são em Campo Grande e 270 nas cidades do interior. Entre essas escolas, 64 são de tempo integral onde 28 ficam na Capital e 36 no interior, distribuídas em 26 municípios, atendendo 15,2 mil estudantes. Mas, para o ano próximo ano letivo, haverá uma ampliação que deve atender mais 10 mil alunos.

De acordo com o Coordenador de Informações Gerais da Central de Matrículas, Alciley Lopes da Silva, para 2021, essa ampliação de mais 30 instituições de tempo integral vai beneficiar mais 20 municípios e as 94 escolas, juntas, devem atender aproximadamente 26 mil alunos. “Entre as unidades terá escolas totalmente integrais e escolas de ensino integral e parcial juntos”, explicou.

A secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola, explica que essa ampliação faz parte do Plano Estadual de Educação escrito pelos profissionais de ensino há 10 anos e indica que até 2024 o Estado deve ter 60% das escolas em tempo integral. “Estamos cumprindo a legislação, além de ser maravilhoso ter mais escolas no tempo integral no ano que vem, até mesmo pela recuperação dos estudantes que estão tendo perdas bem grandes de aprendizagem”, comentou.

Esse aumento de ampliação será progressivo, com a média de 30 unidades implementadas a cada ano. “É um cronograma que a secretaria está seguindo, para quando os órgãos de controle for fiscalizar, já ter atingido a meta de 60% das escolas. Estamos fazendo o possível para quando chegar 2022, quando passar para outro secretário, ele de conta de finalizar”, declarou.

Unidades escolares com turmas em tempo integral:

Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima

E. E. Dr. Arthur de Vasconcellos Dias

E. E. João Carlos Flores

E. E. Maestro Frederico Liebermann

E. E. Padre Mário Blandino

E. E. Prof Henrique Ciryllo Correa

E. E. Profª Thereza Noronha de Carvalho

E. E. Sebastião Santana de Oliveira

Unidades escolares com Ensino em Tempo Integral:

Cei- Jose Eduardo Martins Jallad – Zedu

E. E. Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito)

E. E. Amélio de Carvalho Bais

E. E. Antonio Delfino Pereira E C Cult Ed Tia Eva

E. E. Dona Consuelo Muller

E. E. Jose Barbosa Rodrigues

E. E.. E Lúcia Martins Coelho

E. E. Luisa Vidal Borges Daniel

E. E. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha

Autoria Maria Constança Barros Machado

E. E. de 1° Grau Emygdio Campos Widal

Escola da Autoria Prof Severino De Queiroz

E. E. Profª Brasilina Ferraz Mantero

E. E. Profª Celia Maria Naglis

E. E. Professora Clarinda Mendes de Aquino

E. E. Profª Delmira Ramos Dos Santos

E. E. Profª Joelina De Almeida Xavier

E. E. Profª Neyder Suelly Costa Vieira

E. E. Vespasiano Martins

E. E. Waldemir Barros da Silva

(Texto: Dayane Medina)