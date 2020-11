Corinthians terá ”reforços” para encarar o Fortaleza

Com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento, o Corinthians visita o Fortaleza no Castelão na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília). Para o confronto, o técnico Vagner Mancini vai ter um grupo reforçado.

O zagueiro Marllon e meia-atacante Otero, que haviam sido expulsos contra o Grêmio, já cumpriram suspensão e podem ser escalados.

Quem também retorna é Mateus Vital. O meia cumpriu o período de quarentena após contrair a covid-19 e voltou a treinar com o grupo no último sábado.

Além dos três jogadores, ainda há a possibilidade de o Timão contar com a volta de Cássio. O goleiro foi desfalque contra o Coritiba por causa de uma contratura muscular, mas se recuperou e trabalhou normalmente no domingo.

A preparação do Alvinegro para o confronto com o Fortaleza tem sequência nesta segunda-feira. Nos dias anteriores, os treinos foram focados nas partes técnicas e táticas.

O duelo no Castelão vai marcar o embate entre duas equipes em situações parecidas no Campeonato Brasileiro. Ambas somam 29 pontos, mas o Tricolor do Pici leva a melhor nos critérios de desempate. Veja outras notícias.

(Com informações: Gazeta Esportiva)