Capital amplia em 41% a instalação de fibra óptica

O isolamento social e os trabalhos em home office fizeram com que a busca por internet com banda larga, de melhor qualidade, aumentasse em Campo Grande. Prova disso é que no período da pandemia, de março a setembro, a Capital apresentou elevação de 41,16% na aquisição da internet de fibra óptica. De 28.474 acessos passou para 40.195. Os dados foram repassados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Se comparar apenas setembro de 2019 (18.820 acessos), com a mesma época deste ano, a alta é de 113,58%.

Em Mato Grosso do Sul o resultado também se mostra positivo. De 79.737 acessos em março de 2020 o montante evoluou para 112.374. Variação de 40,93%. Diante de setembro do ano passado (57.571) e deste ano, a elevação foi de 95,19% em fibra óptica. Atualmente, o Estado tem 63 municípios com fibra óptica (79%) contra 16 cidades que não possuem o serviço (21%).

Instalações em geral

No compilado entre as internet de fibra óptica, cabo coaxial, satélite, cabos metálicos, rádio e LTE, o Estado obteve um tímido aumento de 0,69% entre março e setembro, saindo de 412.518 acessos para 415.378. O resultado mostra 42,9 acessos para cada 100 domicílios. Em contrapartida, no mesmo período, Campo Grande teve queda de 0,41% no geral. Saindo de 210.005 para 209.138, o que representa 66,9 acessos para cada 66,9 domicílios.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

