Moradores do Jardim Panorama sofrem sem transporte coletivo

Na região urbana do Bandeira, moradores do Jardim Panorama estão passando dificuldades com o transporte coletivo. Sem ter uma linha exclusiva para o bairro, os usuários dependem de uma linha que corta a região e outras duas que passam em bairros próximos, exigindo uma locomoção maior da população, de um ponto ao outro.

De acordo com o relato do presidente do bairro, Marcos Antônio Fernandes, de 52 anos, são inúmeras as reclamações de dificuldades sobre o transporte coletivo, principalmente no fim de semana. Na região, a única linha que passa dentro do bairro é a 516 – Maria Aparecida Pedrossian/Oiti, que também passa por Vivendas e Jardim Samambaia. Fernandes conta que, se os usuários perderem o ônibus, precisam ir a outro local para pegar linhas vizinhas.

“Aqui no Panorama, não temos uma linha só do bairro, dependemos de ônibus de outros bairros que passam por aqui e nas proximidades, e quando a gente perde, esquece, que não vem outro tão cedo”, comentou.

A reclamação que Marcos mais recebe é de quem precisa descer até o Maria Aparecida Pedrossian, para pegar outra linha, sem ser a 516, ou ir até o Vivendas do Parque para pegar o ônibus de mesmo nome. “Acredito que todo bairro precisa ter uma linha exclusiva, por menor que seja. Nossos moradores terem que percorrer a longa distância para pegar o ônibus porque o que passa em nosso bairro já passou e demora muito para voltar, são mais de 10 mil moradores na região do Pedrossian, e depender de linhas vizinhas é frustrante”, lamentou.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Maria Aparecida Pedrossian, Jânio Batista Macedo, também recebe reclamações sobre a circulação dos ônibus no fim de semana. “O morador que precisa sair de casa, principalmente no domingo, não consegue ônibus, pois ele demora mais de horas para passar, é mais fácil sair com carro de aplicativo. E tudo isso devido a diminuição de circulação de ônibus por conta da pandemia. Agora, normalizou o fluxo de pessoas dentro do ônibus, mas não aumentou a circulação deles”, disse.

Segundo o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, a prefeitura vai realizar uma reunião com o Consórcio Guaicurus para definir a retomada de algumas linhas do transporte coletivo. Bruno destaca que a região está atendida por dois ônibus que saem dos bairros vizinhos e cruzam o Jardim Panorama, e que apenas a linha com o nome do bairro foi retirada.

(Texto: Dayane Medina)