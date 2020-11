Homem é assassinado com golpes de facão em bairro da Capital

Durante a noite deste sábado (28) um homem identificado como Carlos Antônio da Conceição, de 33 anos, foi morto com golpes de facão pelo ex-marido da namorada, no Bairro União, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor de 48 anos, Airton Lima Ferreira, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. Sendo assim alegou para ela que iria buscar documentos da filha do casal, mas ao chegar na casa o homem sacou o facão da cintura e entrou na residência com o objetivo de matar Carlos, atual namorado da ex.

O filho da mulher relatou à polícia que Airton entrou na casa a procura de Carlos, quando o encontrou na cama ele partiu para cima dele e começou a esfaqueá-lo. Conforme o filho, um dos golpes foi no rosto da vítima.

No entanto, o autor do crime fugiu deixando o fação para trás e ainda não foi encontrado. A equipe de socorro foi acionada para atender a vitima, ainda em vida, mas não resistiu ao processo de reanimação e morreu no local.

Em suma o caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento) e será investigado como homicídio simples.