SES emite 2º alerta e pede que a população fique em casa

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), emitiu o 2º alerta na noite desta sexta-feira (27), pedindo que a população não saia de casa após às 21h. O aumento no número de casos tem preocupado às autoridades de saúde, e segundo a pasta, a proximidade das festas de final de ano podem fazer crescer ainda mais o número de infectados.

O órgão chama atenção também, para a antecipação do pagamento salarial e do 13º salário dos funcionários públicos estaduais, e a realização da queima de estoques Black Friday, que deve gerar um fluxo ainda maior de pessoas nas ruas. Para tal, recomenda-se aos campo-grandenses: evitar a aglomerações e fazer o uso de máscaras e de álcool.

Aumento no número de casos em todo Estado

É nossa responsabilidade, informar que a semana epidemiológica 47 que começou no dia 15 de novembro, apresentou um aumento expressivo do número de casos SRAG/COVID em Campo Grande, aumento que continuou ao longo desta semana à 48. Houve também um aumento expressivo nos casos de isolamento domiciliar, ou seja, pessoas suspeitas e/ou confirmadas que precisam estar isoladas de outras pessoas, bem como, o dobro do número de internações no Estado de Mato Grosso do Sul. Já estamos com superlotações nos hospitais da Capital.

Perfil dos casos: Na Capital, a faixa etária mais acometida é de adultos jovens de 20 a 39 anos que possui uma dinâmica social mais ativa, frequentam mais espaços coletivos, consequentemente essas pessoas podem se contaminar e levar o vírus para suas famílias, em especial aos idosos, comprovadamente mais vulneráveis à forma grave da COVID-19.

Portanto, cabe-nos ressaltar a imperiosa necessidade de:

Obrigatoriedade do uso de máscara;

Medidas de higiene;

Evitar aglomerações, saídas de casas e contatos desnecessárias;

Permanecer em casa, no período das 21h às 5h, sem mobilidade urbana.

Medidas imediatas a serem tomadas:

Comércios em geral, aumentem as regras de biossegurança e exijam que as pessoas dentro de seus estabelecimentos usem máscaras, façam a higienização das mãos com álcool e mantenham distanciamento entre si. Não permitam aglomerações frente aos seus estabelecimentos.

