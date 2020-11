Governador inaugura indústria e entrega reforma de escola em Caarapó

A indústria gerou mais de 300 empregos desde agosto de 2020

Em Caarapó, neste sábado (28), o governador Reinaldo Azambuja inaugurou a indústria esmagadora de soja da Cooperativa Lar, que já gera mais de 300 empregos, e entregou a obra de reforma da Escola Estadual Tenente Aviador Antônio João, em benefício de 449 alunos e 40 servidores.

A instalação da Lar na cidade, dentro da política estadual de incentivos fiscais e de industrialização, mostra a confiança que a cooperativa depositou em Mato Grosso do Sul.

“Esse complexo estava sucateado. A Lar decidiu investir aqui e agora transforma matéria-prima em produtos industrializados e com valor agregado; transforma soja em óleo refinado e bruto, em farelo, em casquinha peletizada e em biodiesel. Gera ainda emprego e oportunidade para toda nossa gente”, ressaltou o governador.

Localizada próximo à BR-163, em uma área de 30 hectares, a esmagadora de soja de Caarapó possui estruturas de recepção de grãos nas cidades de Ponta Porã, Bandeirantes e Bela Vista, as duas últimas até pouco tempo atrás não tinham aptidão pra a atividade agrícola.

Na avaliação do secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), os armazéns colocados estrategicamente nesses municípios mostram que a política de expansão agrícola em Mato Grosso do Sul deu certo. “Estamos transformando área de pasto em área plantada. Somente neste ano já conseguimos aumentar em 246 mil hectares novos na produção de soja, expandindo novas áreas”, afirmou.

Operando desde agosto, a indústria já dinamiza a economia da cidade. Segundo o prefeito André Nezzi, Caarapó fechou o primeiro semestre deste ano em segundo lugar na geração de empregos em Mato Grosso do Sul.

“Em todo o nosso município temos a mão do governador. É viabilização de indústria, reforma de escola, revitalização de avenida, ampliação de hospital e rodovia que liga Caarapó a Amambai”, destacou.

Escola Reformada

Com R$ 3,5 milhões de recursos estaduais e federais, a Escola Estadual Tenente Aviador Antônio João recebeu reforma completa que foi entregue neste sábado. Fundada em 1950, a unidade escolar passou por melhorias hidráulicas e elétricas. Teve ainda obras de acessibilidade e revitalização da quadra e das salas. Com R$ 962 mil em emenda do deputado estadual Zé Teixeira, a escola ainda recebeu 25 aparelhos de ar-condicionado e diversos equipamentos.

“A melhoria do setor da educação passa pelo todo, da qualidade física das escola à questão pedagógica. Estamos cuidando de tudo isso”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja. “Nossa responsabilidade agora está nesse quesito: melhoria da aprendizagem. Que possamos ter esse foco ano que vem, quando as aulas voltarem”, falou a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

Obras em andamento

Ainda em Caarapó, Reinaldo Azambuja aproveitou pra vistoriar as obras de revitalização de 3,5 quilômetros da Avenida Dom Pedro II, considerada a principal via da cidade (R$ 6,5 milhões); e de reforma e ampliação do Hospital São Mateus (R$ 2,7 milhões).

Também acompanharam o governador nas agendas os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Geraldo Resende (Saúde); o secretário-adjunto estadual da Educação, Édio Rezende; e os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia Legislativa), Barbosinha e Zé Teixeira.