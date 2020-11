Lançamento vai além das cores e surpreende o mercado de efeitos decorativos

Criado com o objetivo de atender as demandas de consumidores e pintores de todo o país, o Suvinil Piso Cimento Queimado é apresentado como mais uma alternativa para quem já utiliza o efeito nas paredes e agora busca por produtos resistentes, que possam ser aplicados no piso, propondo uma decoração contemporânea que vai além do estilo industrial.

Considerada uma solução de alta performance, o produto se destaca pela resistência efetiva que, com um gel aditivo utilizado junto a cimento e água, possibilita a aplicação em diferentes tipos de superfícies, com a facilidade de não ter de quebrar o piso existente, resultando em uma superfície sem juntas, uma vez que não é necessário utilizar rejunte.

Por se tratar de um produto resistente, testado por institutos externos, o Suvinil Piso Cimento Queimado pode ser aplicado em áreas com circulação de pessoas e até de veículos, podendo ser usado nas áreas internas e externas de casas, inclusive em garagens residenciais, e também em outros tipos de ambientes como escritórios e estabelecimentos comerciais.

A novidade também é indicada para áreas que molham, uma vez que o Kit Resina Piso impermeabiliza a superfície e evita o escorregamento. A cor do efeito se dá pela combinação do Suvinil Piso Cimento Queimado com o cimento, podendo ser usado inclusive o cimento branco. Seja qual for a escolha vai conferir modernidade ao ambiente.

Decoração moderna

O Suvinil Piso Cimento Queimado é uma tendência ideal para quem quer renovar a casa com muito estilo e contar com um produto que oferece resistência no uso diário. Permite várias possibilidades estéticas para decoração, combinando seu uso com composições que podem mixar o urbano com objetos e itens coloridos ou neutros e com texturas, como as dos tecidos e materiais complementares de decoração, oferecendo aconchego ao espaço; ou até com o Piso Cimento Queimado como base da decoração, em uma opção criativa e customizada ao perfil de cada morador.

O Suvinil Piso Cimento Queimado tem uma landing page exclusiva, criada para inspirar consumidores e profissionais e dar mais detalhes sobre o produto, seus benefícios e atributos, além de disponibilizar conteúdo técnico que visa esclarecer as principais dúvidas. Além da novidade, a marca também conta com uma linha completa de efeitos decorativos para paredes: Suvinil Cimento Queimado para uso em paredes, Suvinil Massa para Efeitos, Suvinil Lousa & Cor, Suvinil Efeito Metalizado e Suvinil Gel para Efeitos.