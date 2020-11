Perícia confirma que corpo carbonizado era de chargista

Laudo da perícia divulgado nesta sexta-feira (27) concluiu que o corpo encontrado carbonizado, no bairro Jardim Corcovado, em Campo Grande, é do chargista Marco Antônio Rosa Borges, de 54 anos. A informação foi confirmada pelo titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DEH), Carlos Delano.

Os restos mortais de Marco foram encontrados em uma casa abandonada, na última terça-feira (24), depois que a massagista Clarice Silvestre, de 44 anos, procurou a Polícia Militar de São Gabriel do Oeste e confessou que matou o chargista por ciúmes. O assassinato ocorreu no sábado (21).

Segundo ela, a discussão no dia do crime começou por conta de uma foto postada por ele nas redes sociais ao lado de uma mulher. Durante a briga, Marco teria dado um tapa no rosto de Clarice. A massagista contou que o empurrou da escada, foi até a cozinha e pegou uma faca. Ele foi esfaqueado duas vezes.

O filho dela, de 21 anos, confessou que ajudou a mãe a esquartejar o corpo da vítima, colocou em três malas e levou os restos mortais até a casa abandonada. Em seguida, o corpo foi carbonizado. Ele foi indiciado por ocultação e vilipêndio de cadáver, que é o crime contra o respeito aos mortos. Já Clarice vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe.

