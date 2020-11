Calor e tempo seco se mantém neste final de semana

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima que a virada do mês será de muito calor e tempo seco para a região centro-oeste do Brasil, essa condição está associada a uma massa de ar seco atuando nos médios e altos níveis da atmosfera. Sendo assim para esta sexta-feira (27) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

Portanto não há previsão de chuva significativa, mas pancadas de chuva de no máximo 5 milímetros podem ocorrer de forma isolada e rápida no setor centro-leste do Estado. Sol forte e temperaturas elevadas, devem se manter ao longo do fim de semana em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar manterá com variação estimada entre 85% a 35%, com vento fraco ao longo do dia eleva a sensação de calor.

As temperaturas nesta sexta poderão variar entre de 22°C a 41°C, já na Capital a mínima deve ficar em 25°C e a máxima em 33°C.

Dessa forma a Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que o índice adequado de umidade do ar deve ficar entre 50% e 80%. Quando está abaixo de 30%, os riscos à saúde aumentam e causam desconforto físico e podem provocar doenças.

Considerando que ao longo desta semana e até que chova novamente, Mato Grosso do Sul tem registrado índices de umidade muito baixos, a população deve manter uma rotina de cuidados.

