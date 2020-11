Polícia encontra quatro corpos de homens ligados a Fahd Jamil

Dois cadáveres são sobrinhos de Fahd Jamil, o ”Rei da Fronteira”

O corpo de bombeiros de Pedro Juan Caballero foram acionados na manhã desta quinta-feira, dia 26, após corpos serem encontrados em valas na região da Colônia Virgem de Caacupê. As vítimas seriam jovens que estavam desaparecidos desde o começo da semana.

Segundo Porã News, as prováveis vítimas são Felipe Bueno, Muriel Correia, Riad Salem e uma pessoa chamada Gustavo. Duas vítimas são sobrinhos de uma das mulheres de Fahd Jamil, o ”Rei da Fronteira”, de acordo com o portal do interior.

Há evidências de que teriam sido torturados, pois os corpos apresentam sacos em suas cabeças e marcas no pescoço. Os corpos encontrados podem estar ligados com os carros incendiados na última terça-feira (24), sendo um da Toyota e outro Wolkswagem, na localidade que une as cidades de Pedro Juan Caballero e Zanja Pyta.