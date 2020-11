Nova ferramenta auxilia no combate a violência contra as mulheres

O aplicativo MS Digital disponibiliza de uma nova ferramenta para auxiliar no enfrentamento à violência contra a mulher, trata-se do novo campo “Mulher MS” , no qual encontra-se as opções como Delegacias da Mulher, Combate a Violência, Sobre seus Direitos e Não Se Cale voltado à orientar e proteger a mulher sul-mato-grossense.

“Diante das incertezas da pandemia, este ano também foi um marco nesse caminho, disponibilizamos o aplicativo MS Digital, que além dos serviços públicos disponibiliza delegacia virtual para denúncias anônimas de violência contra a mulher e lançamos o site Não Se Cale, com informações e orientações” ressalta o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, em vídeo para a campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Entre as ações voltadas ao tema, Riedel elencou que Mato Grosso do Sul foi pioneiro na implantação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e também esteve entre os primeiros a oferecer acolhimento especializado às vítimas de violência por meio da Casa da Mulher Brasileira, que dada a sua relevância se tornou referência internacional.

O aplicativo

Disponível nas lojas virtuais para versões IOS e Android, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos, ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. Para se ter uma ideia, a ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento, enquanto apps de troca de mensagens instantâneas, por exemplo, chegam a atingir 86 MB.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 80 serviços ativos e 15 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.

(Com informações: Portal MS)

