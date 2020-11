Fumacê vai passar por cinco bairros nesta quinta

Bairro Estrela Dalva, Maria Aparecida Pedrossian, Nova Lima, Rita Vieira e Tiradentes, em Campo Grande, estão na rota do fumacê nesta quinta-feira (26).

Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras da dengue, zyka e chikungunya. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

