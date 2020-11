Flamengo trata com cautela retorno de Rodrigo Caio

Zagueiro precisou desacelerar o tratamento duas vezes, o que atrasou sua volta aos gramados

Rodrigo Caio não entra em campo com a camisa do Flamengo desde 22 de setembro. A última partida do zagueiro pelo clube foi contra o Barcelona de Guayaquil, pela primeira fase da Copa Libertadores. Neste meio-tempo, ele esteve fora por problemas com Covid-19, convocação para a seleção brasileira e lesões.

Sem Thuler e Natan, expulsos no primeiro jogo contra o Racing, a torcida nutre uma grande expectativa pelo retorno de Rodrigo Caio. No clube, no entanto, a situação não é vista com muito otimismo. Um mantra também para evitar frustrações, uma vez que o zagueiro precisou desacelerar o processo duas vezes.

Se Rodrigo Caio não se recuperar, Rogério Ceni terá Gustavo Henrique, que vem sendo muito criticado pela torcida e Gabriel Noga, como opções para atuar ao lado de Leo Pereira. Acesse outras notícias.

(Com informações: Lance!)