Financiamento avança 24% com R$ 88 milhões a mais no Estado

Na contramão da crise econômica provocada pelo coronavírus, o mercado imobiliário de Mato Grosso do Sul tem se mantido aquecido em 2020. Prova disso é que nos primeiros cinco meses do ano, o Estado registrou aumento de R$ 88 milhões em financiamentos de imóveis, se comparado ao mesmo período do ano passado. O valor representa salto de 24,24%. As informações foram repassadas pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Ainda de acordo com o levantamento, foram financiados R$ 363.365.199 para 1.491 unidades vendidas, entre janeiro e maio de 2019 no Estado, contra R$ 451.442.123 para 1.904 imóveis, no mesmo período deste ano. Com isso, o número de unidades também subiu, registrando diferença de 27%.

Os dados mostram ainda que, de março a maio de 2020, a comercialização de unidades cresceu 39%. Foram 808 transações nos três meses de 2019 e 1.124 em 2020.

Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região (Creci-MS), Eli Rodrigues, a pandemia trouxe uma nova demanda para o setor imobiliário com a procura de imóveis maiores, em razão do isolamento social.

“O mercado vem atuando de forma crescente, com expectativas sendo alcançadas e ampliando o público-alvo. O mercado imobiliário de forma paralela contribui com as ações de governo no que tange movimentar a economia, por ser parte de uma cadeia muito grande que engloba toda a construção civil”, acrescenta. Para 2021, ele avalia que a tendência continua de crescimento, se tornando um dos principais segmentos da economia. Além disso, segundo a previsão de especialistas em economia, é de que haja interesse de mais investidores imobiliários.

Registro em cartórios

Outros dados que também comprovam crescimento do setor no Estado são os números das transações imobiliárias realizadas pelos cartórios de notas do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, de abril a julho, houve salto de 87% nas escrituras de compra e venda, em comparação ao ano passado. De 1.153 foi para 2.164. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal.

Na comparação de julho de 2019 com 2020, a alta foi de 14%. Os números de compra e venda de imóveis saíram de 1.905 para 2.164. No entanto, os dados em Mato Grosso do Sul podem ser ainda maiores, pois muitas pessoas optam pela escrituração em outros estados.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

