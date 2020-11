Polícia faz buscas na casa dos filhos de mulher que matou chargista

A equipe da Del. Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), cumpre na manhã desta quarta-feira (25), buscas nas casas de dois filhos de Clarice Silvestre Azevedo 44, no bairro Coophavila II em Campo Grande.

Clarice é a assassina confessa na morte do chargista Marco Antônio 54 anos, e se entregou às autoridades na tarde desta terça-feira (24). O delegado responsável pelo caso, Carlos Delano, afirma que as investigações miram participações de terceiros no crime.

Ainda segundo o delegado, logo que acabar a audiência de custódia Clarice será ouvida para esclarecimento dos fatos.