FSF integra ação mundial no “Dia de Doar”

Realizado pela Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), no dia 1º dezembro, a partir das 18h30, acontece o Dia de Doar FSF visando receber doações para dois projetos da instituição: o Ação Madagascar, na África, e o Fraternidade na Rua, no Brasil.

Ambas as ações estão, no momento, entre aquelas que foram mais impactadas, principalmente em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19.

A transmissão será pelo YouTube da FSF, com duração de duas horas, com depoimentos e informações sobre a realidade de Madagascar e de pessoas em situação de rua no Brasil.

Como uma organização humanitária, essa é a primeira vez que a FSF participará deste movimento mundial para promover uma mobilização em prol de doações por pessoas em situação de vulnerabilidade.

História

Em terras tupiniquins, o Dia de Doar teve inicio em 2013, sendo estreado um ano antes nos EUA. Hoje são 72 países participantes e mais de 190 ações sendo realizadas. É uma oportunidade para todos aqueles que querem, antes de tudo, olhar sem fronteiras e com fraternidade para os seus irmãos.

Aos interessados capazes de contribuir, pessoas no Brasil e na África serão beneficiadas pelas doações. “Quanto mais doações conseguirmos, mais vidas serão transformadas, e mais nós estaremos fazendo juntos, por um mundo melhor!”, explica o fundador-presidente, Wagner Moura Gomes.

Para o dia 1º a Fraternidade Sem Fronteiras organiza uma programação especial pelas redes sociais, com uma série de transmissões ao vivo, pelo Instagram da FSF, trazendo vários convidados.

(Texto: Leo Ribeiro)

