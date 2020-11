Diego Maradona morre aos 60 anos

Morreu nesta quarta-feira (25) Diego Armando Maradona, maior jogador da história do futebol argentino, aos 60 anos. Segundo informações do jornal argentino “Clarín”, o astro sofreu o mal súbito no fim da manhã, quando ambulâncias foram chamadas à sua casa, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde.

A principio o ex-jogador sofreu uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta oito dias depois. O médico Leopoldo Luque, afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas havia preocupação pela condição de saúde do ex-jogador.