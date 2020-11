Agehab sorteia blocos e apartamentos de futuros moradores

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), sorteou nesta quarta-feira (25), os apartamentos e blocos dos futuros moradores dos residenciais Sírio Libanês I, II e III em Campo Grande. Amanhã (26), às 10h, serão definidas as unidades do Residencial Portal Laranjeiras.

Os dois empreendimentos fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O investimento total foi de R$ 61 milhões, sendo R$ 10,8 milhões de contrapartida do Governo do Estado. A previsão de entrega das unidades é para o primeiro semestre de ano que vem.

