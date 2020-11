Sol predomina em grande parte do Estado nesta terça-feira

A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para esta terça-feira (24), indica tempo aberto e com temperaturas elevadas, em Mato Grosso do Sul. A principio existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nos extremos norte e nordeste.

Sendo assim a umidade relativa do ar haverá variação estimada entre 85% a 35% ao longo do dia. Vento fraco em todas as regiões. Portas as recomendações é que a população beba muita água, umidifique ambientes, redobre a atenção com idosos e crianças, e evitar aglomerações.

Em suma as temperaturas hoje (24) em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 19°C a 40°C e na capital a mínima está estimada em 22°C e a máxima em 33°C.