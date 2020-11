SED faz plano para retorno da aula presencial

Kit escolar terá máscaras e escolas vão adotar distanciamento

O plano para retomada das aulas presenciais da REE (Rede Estadual de Educação) conta com a disponibilização de máscaras, distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os alunos e acompanhamento psicológico.

De acordo com a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, as ações seguem quatro eixos: a biossegurança; o socioemocional, o cognitivo e o normativo. As ações foram detalhadas em coletiva virtual ontem (23).

Somando os 79 municípios do Estado, existem 345 escolas estaduais que contabilizam cerca de 210 mil alunos e 16 mil docentes. Motta ressalta que, além da biossegurança, o momento de pandemia exige que as escolas lidem com as consequências desse período em que será preciso recuperar o ensino perdido, trabalhar possíveis perdas e traumas em casa, e normatizar o novo formato aderido.

A SED (Secretaria de Estado de Educação) tem elaborado as medidas de biossegurança desde abril. Foi definido que para retomar as aulas as escolas devem dividir as turmas com distanciamento, aumentar a higienização dos ambientes, definir horários distintos de entrada e saída das turmas e a exclusividade do bebedouro para encher garrafinhas.

“Os alunos só poderão retomar as aulas se estiverem no município. Caso eles venham de fora, é preciso cumprir o período de isolamento domiciliar de sete dias. Pais e responsáveis devem manter seus filhos em casa caso estejam doentes e estudantes sintomáticos serão encaminhados para a própria residência, ou levados até os postos de saúde”, destacou Motta.

Aqueles que estiverem doentes precisam cumprir o isolamento domiciliar de 14 dias. As escolas serão adaptadas para aumentar a higienização e receberão: sabão, luva, máscaras hospitalares (descartáveis) e máscaras de tecido, em que cada aluno deve receber três unidades e dispensers de álcool em gel.

Acompanhamento

A secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, ainda destaca que o Estado tem trabalhado para definir em que ponto está o aprendizado dos alunos sul-mato-grossenses. Em 2021, será instalado o ensino híbrido, em parceria com o ensino remoto, em que incentivam a pesquisa do aluno para colocar em prática em sala.

Além disso, o Estado capacitou os professores para identificar casos de fragilidade entre os alunos para que possam identificar e conseguir acompanhar casos em que houve o abuso, seja físico ou psicológico.

“É a ciência que vai dizer se nós devemos voltar ou não”

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, apontou que muitas das crianças e adolescentes passaram por perdas nos entes familiares, devido a pandemia. E destacou que todo o país vive o risco de uma segunda onda da COVID-19.

“Nós vivemos um momento de relaxamento de toda a sociedade, no uso de máscaras, no distanciamento e nas aglomerações. Portanto, é de extrema importância que o protocolo seja seguido à risca, mas é a ciência que vai dizer se nós devemos voltar ou não”, assegurou.

Azambuja ainda defendeu a criação de uma vacina, independente da origem dos estudos. “Desde que ela tenha sido testada e aprovada, ela é bem-vinda no Brasil, em Mato Grosso do Sul, em todos os nossos 79 municípios. Essa é a única forma de garantir a segurança de todos”, completou.

(Texto: Amanda Amorim)