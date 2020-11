Live da Semana do vereador Otávio Trad volta com dicas para os consumidores

A transmissão terá a participação do subsecretário do Procon Campo Grande, Vinícius Alves Corrêa e do advogado Leandro Provenzano

A Live da Semana do vereador Otávio Trad (PSD) volta nesta terça-feira (24), às 19h, com dicas para os consumidores se prepararem e conhecerem seus direitos durante a Black Friday.

O bate-papo terá a participação do subsecretário do Procon Campo Grande, Vinícius Alves Corrêa e do advogado especialista em direito do consumidor, Leandro Provenzano.

A transmissão ao vivo abordará as dúvidas frequentes nesta época de promoções como troca de produtos com defeito, prazo de entrega, direito de desistir da compra. Também terá orientação para que os consumidores não caiam em fraudes, propagandas enganosas e fakes na internet.

Live da Semana

Com o início do novo coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, o vereador Otávio Trad início uma série de transmissões ao vivo nas redes sociais, que se consolidou e se transformou no projeto Live da Semana.

Ao todo já foram realizadas 17 edições. Entre os temas abordados estão saúde, cultura e educação durante a pandemia. “Estamos retornando para dar continuidade a esse projeto que leva informação para os campo-grandenses”, apontou o vereador.

