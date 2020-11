Morte de jovem em saída de festa é investigada pela 6ª DP

Polícia investiga a morte de Everton Quebra de Oliveira, de 29 anos, assassinado a facadas na manhã de domingo (23), quando saía de uma festa no Bairro Portal Caiobá II.

Segundo o titular da 6ª Delegacia de Polícia Civil, delegado Giulliano Biacio, o suspeito de esfaquear a vítima ainda não se apresentou à polícia. Ele deve ser localizado e intimado nessa terça-feira (24). Testemunhas também serão ouvidas no decorrer das investigações.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmam que Everton teria se envolvido em uma discussão com o suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, para defender uma mulher de uma agressão. Ele deixava a festa quando presenciou o suspeito agredindo a mulher com um tapa no rosto.

Ele e outras duas pessoas foram tirar satisfação e acabaram esfaqueados pelo suspeito. Everton foi ferido no peito, o outro homem foi esfaqueado na barriga e a terceira vítima nas costas. O jovem morreu no local e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

Ainda conforme o B.O, o próprio pai do autor contou à polícia que o filho havia esfaqueado as três pessoas. O pai da menina que foi agredida disse que a filha estava encostada no carro do suspeito quando levou um tapa no rosto.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem: “Você sempre foi um cara gente boa para caramba, que Deus lhe guarde em um bom lugar”, escreveu um conhecido da vítima.

