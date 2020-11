Dólar sobe 0.90% e vai a R$ 5,43

O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (23) em alta. Com elevação de 0.90%, a moeda norte-americana fechou a R$ 5.43. No último pregão, o dólar apresentou alta de 1,37%.

Conforme informações da Reuters, nesta segunda, a moeda operou em queda pela manhã, mas tomou fôlego após dados de atividade empresarial nos Estados Unidos terem vindo bem acima do esperado, provocando uma cobertura de posições vendidas na moeda norte-americana.

Com desempenho diferente, o Ibovespa subiu 1,26%, a 107.378,92 pontos, maior patamar de fechamento desde 21 de fevereiro. O volume financeiro somou 28,5 bilhões de reais.

Destaques

– VALE ON avançou 4,16%, com o setor de mineração e siderurgia como um todo entre os destaques de alta do Ibovespa, com o noticiário sobre vacinas contra o Covid019 alimentando esperanças de que o mundo caminha para uma resolução estrutural para a pandemia. CSN ON saltou 6,8%.

– PETROBRAS PN valorizou-se 6,13%, beneficiada pela alta do petróleo no exterior, também por expectativas de que os principais produtores da commodity estendam um acordo para reduzir a produção. A companhia ainda anunciou resgate antecipado de cerca de 2 bilhões de dólares em bônus globais.

– ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,23% e BRADESCO PN avançou 0,45%, com ações de bancos dando continuidade à recuperação em novembro e reforçando a melhora do Ibovespa.

– CARREFOUR BRASIL ON caiu 5,35%, após seis altas seguidas e novos protestos e ataques a lojas da rede desde a sexta-feira, depois que João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte por seguranças de unidade do grupo em Porto Alegre. GPA ON cedeu 3,97%.

– BRF ON avançou 5,91%, em sessão positiva para o setor de alimentos e proteínas. Analistas do Bradesco BBI relataram que, em evento recente, a BRF destacou que aumentou recentemente a armazenagem de grãos e acredita que pode manter margem bruta de cerca de 25% no Brasil.

– MAGAZINE LUIZA ON recuou 3,22%, conforme segue o ajuste negativo em papéis associados a ecommerce. Desde a máxima intradia recorde em 9 de novembro, a ação do Magalu já perdeu mais de 17%. A exceção no setor nesta sessão foi MERCADO LIVRE, negociado em NY, que subiu 2,45%.

– RUMO ON avançou 3,78%, tendo de pano de fundo que o plantio de soja em Mato Grosso, maior produtor nacional da oleaginosa, atingiu 98,47% da área projetada até esta sexta-feira, mantendo-se à frente da média histórica (95,85%) para o período segundo o Imea.

(Com informações da Reuters)