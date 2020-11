Hemocentros de todo o país se reúnem em campanha de doação

Começa nesta segunda-feira (23) a campanha “Somos todos do mesmo sangue”. A ação inédita será coordenada por todos os hemocentros do país entre os dias 23 e 28 de novembro, e tem como objetivo destacar a importância desse gesto, sobretudo durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, haverá ações em todas as unidades da Rede Hemosul.

De acordo com a coordenadora-geral da Rede Hemosul MS, Marli Vavas, ver os hemocentros unidos em celebração em um dia tão especial tem um significado muito importante. “Só é possível garantir a continuidade das coletas de sangue durante a pandemia com uma grande corrente de solidariedade. Só é possível salvar vidas juntos, por isso, faça sua parte e venha ao Hemosul”, frisou.

Segundo o Ministério da Saúde, 1,9% da população doa sangue de forma regular. Esse número está abaixo dos 3% a 5% preconizados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), ideais definidos para que os estoques de sangue atendam à demanda das localidades.

A campanha conta, ainda, com o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado na próxima quarta-feira (25). O atendimento no Hemosul de Campo Grande ocorre de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

(Texto: Mariana Moreira)

