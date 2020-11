Carro invade parque, cai em valeta e pega fogo

Um acidente de trânsito assustou moradores do Parque do Lago, região do Grande Flórida, em Dourados, após um homem identificado como Timotheo, invadir a área com o carro que conduzia, cair na vala e ter o veículo incendiado, na madrugada deste domingo (22).

O carro HB20 branco, ficou completamente destruído e Timotheo, foi socorrido e levado para a UPA 24 Horas (Unidade de Pronto Atendimento).

Conforme as primeiras apurações do Dourados News, ele trafegava pela Avenida Marcelino Pires e avançou em direção ao parque, rompendo a cerca de proteção.

Após cair em uma das valetas com curso d’água, o veículo começou a pegar fogo e quando os militares do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) chegaram as chamas já haviam consumido o automóvel, que teve perda total.

