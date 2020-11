Brasil tem mais 376 mortes e total vai a 168.989

O Brasil tinha ao menos 168.989 mortes por covid-19 até as 19h30 deste sábado (21). São 376 vítimas a mais que no dia anterior.

O país também contabilizou 6.052.786 casos da doença, acréscimo de 32.622 em 1 dia. Os dados são do Ministério da Saúde.

Cerca de 5,4 milhões de pessoas se recuperaram da doença e outras 454,6 mil permanecem em acompanhamento.

Óbitos

São 168.989 mortos pela doença no Brasil, acréscimo de 376 em relação ao dia anterior. Apenas os Estados Unidos têm mais vítimas –mais de 261 mil.

O número de mortos no Brasil também é elevado na comparação proporcional. São 798 mortes por milhão de habitantes –segundo cruzamento de dados do Ministério da Saúde com a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa coloca o Brasil na 7ª posição do ranking mundial. A Bélgica é o país onde a covid-19 mais mata em relação ao número de habitantes. São 1.322 mortes por milhão de habitantes.