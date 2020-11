Após 31 anos, São Paulo e Vasco duelam no Morumbi

São Paulo e Vasco já decidiram um Campeonato Brasileiro em 1989 dentro do Morumbi. Naquela ocasião, os cariocas levaram o título com uma vitória por 1 a 0. Depois de 31 anos, as equipes estão novamente no mesmo palco, neste domingo (22) às 16h (horário de Brasília), para partida válida pela 22ª rodada da mesma competição, já conquistada cinco vezes por são paulinos e quatro vezes pelos vascaínos.

Agora, quem parece mais perto de reconquistar as glórias do passado é a equipe do treinador Fernando Diniz, classificada para as semifinais da Copa do Brasil e perto da liderança do Brasileirão, mesmo com três jogos a menos que os principais adversários. Do outro lado, o técnico português Ricardo Sá Pinto, além do fantasma do rebaixamento, precisa encontrar 11 titulares em meio a 11 baixas provocadas pelo novo coronavírus (covid-19).

(Texto: Agência Brasil)