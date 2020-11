Vídeo: Homem negro é espancado por seguranças em Carrefour

Crime que antecedeu o Dia Nacional da Consciência Negra, levou ativistas à promoverem protestos em favor da classe

Um homem identificado como João Alberto Silveira Freitas de 40 anos, foi espancado até a morte na noite desta quinta-feira (19), por dois seguranças brancos, juntamente com um policial militar. Os assassinos foram presos e o grupo Carrefour repudiou a ação.

Em nota, a empresa chamou o ato de criminoso e afirmou ter rompido contrato com a empresa responsável pela segurança do local. No vídeo é possível ver as agressões, as imagens foram gravadas e circulam nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar no Rio Grande do Sul,o espancamento começou após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado. A vítima teria ameaçado bater na funcionária, que chamou a segurança.

Protestos pelo Brasil

O crime que antecedeu o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, levou ativistas à promoverem protestos em favor da classe. Cidadãos de todo País devem ir às ruas e pontos do supermercado Carrefour levantando a bandeira ‘ Vidas Negras Importam’, com a tag ‘#JustiçaPorBeto’.

Em Campo Grande, a ação está marcada para às 16 horas na Avenida Afonso Pena, 4909, onde fica localizada a unidade na Capital.