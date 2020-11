Técnico do Barcelona defende Messi e nega problemas com Griezmann

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, minimizou as especulações em torno de problemas entre o craque argentino Lionel Messi e o atacante francês Antoine Griezmann.

Neste mês, o ex-empresário de Griezmann Eric Olhats disse à revista francesa France Football que o argentino tem um problema com seu ex-cliente, o que levou Messi a criticar a imprensa ao retornar ao clube após defender a seleção da Argentina.

Quando indagado sobre o caso antes da partida de sábado contra o Atlético de Madri, Koeman disse que Messi e Griezmann se dão bem.

“Posso entender porque Leo [Messi] reagiu. Depois de uma viagem tão longa, você é perguntado sobre Antoine. Isso mostra uma falta de respeito”, declarou o técnico em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20).

“Sei que vocês podem estar procurando por um problema, mas no vestiário nunca vi nenhuma noção de mau relacionamento entre os dois”, afirmou.

Koeman disse que é Messi (cujo contrato com o clube termina ao final da temporada e que foi novamente especulado como futura contratação do Manchester City após o técnico espanhol Pep Guardiola prorrogar seu contrato com o clube inglês) quem decidirá seu futuro.

“Espero que ele permaneça no Barcelona. É incrível o que ele fez por este clube. Mas é ele que sabe e que vai tomar a decisão sobre seu futuro”, afirmou.

Koeman não poderá contar com Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergio Busquets e Ronald Araujo para a partida fora de casa contra o Atlético, que está seis pontos à frente do Barça na tabela de classificação.

“É um jogo importante, tanto para nossa mentalidade quanto pelos pontos que estão em disputa”, disse Koeman.

“Estamos no caminho certo. O Atlético é uma equipe que sabe jogar de maneiras diferentes, dependendo de quem é o adversário, assim como o Barça também sabe”, concluiu.