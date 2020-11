Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar criança

Um homem, de 52 anos, foi preso suspeito de estuprar uma criança de 8 anos, no qual foi realizado o mandado de prisão preventiva pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana, com apoio da Polícia Militar, nesta quinta-feira (19). Conforme relatos da própria criança, o autor, que é amigo da família, pediu autorização dos pais do menino para auxiliá-lo em seu trabalho, pintura de residências, fazendo pequenos reparos por algumas horas, para com isso ensiná-lo a ter uma profissão.

Segundo informações do portal Conesul News, a mãe da criança permitiu o auxilio confiando no amigo, porém o mesmo se aproveitou que ficava sozinho com a vitima nas obras de construção e abusava sexualmente do menino, dava ao mesmo o valor de R$ 5,00 ou R$ 2,00 e o ameaçava para não contar aos familiares.

Logo a criança criou coragem e contou a mãe, que acreditou no filho e questionou o amigo, que negou os fatos com veemência. Ao ver que a vítima recebeu apoio da mãe e que não iria conseguir desacreditá-lo, se afastou da família.

De acordo com Boletim de Ocorrência registrado pela mãe, e a criança foi submetida a exame médico e acompanhamento psicológico. O primeiro comprovou lesão e o Relatório de Atendimento confirmou os abusos sexuais narrados pela vítima com riqueza de detalhes, acrescentando que “o infante possui um diálogo infantil e preciso quando relata sobre a violência sofrida, o que significa que dificilmente sua fala tenha sido programada ou manipulada por um adulto”.

Em suma ontem o autor foi preso e, interrogado, negou os fatos, porém, devido às provas contundentes, ele foi encaminhado ao Estabelecimento Penal de Aquidauana.