MS contabiliza 536 novos casos confirmados por coronavírus

O número de internações e de casos confirmados por coronavírus obteve aumento considerável em Mato Grosso do Sul, segundo dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira (20). As informações são da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado.

Em 24 horas, por exemplo, 536 exames deram positivos para a doença, totalizando 90.765 casos confirmados no Estado. Em um dia, oito pessoas vieram a óbito, registrando 1.713 mortes pela doença.

Ainda, segundo o boletim de hoje, 296 pessoas estão internadas em recuperação da doença, sendo que 171 estão em leitos clínicos, sendo 98 na rede pública e 73 na rede privada e 125 em leitos de UTI, com 75 na rede pública e 50 na rede privada.

Em isolamento domiciliar 6.158 pessoas estão isoladas, enquanto que 82.598 se recuperaram da doença.

(Com informações: Portal MS)