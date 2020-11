Imagens mostram momento de acidente entre carro e ônibus

Circuito de segurança de uma loja de veículos registrou o momento que um carro de passeio colidiu com um ônibus da linha 080 na tarde desta sexta-feira (20), na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. O motorista do veículo menor, de 57 anos, foi socorrido, mas não resistiu e morreu por conta de uma parada cardíaca.

Pelas imagens é possível ver que o condutor do carro começa a estacionar do lado direito da via, aparentemente, ele desiste e tenta passar para outra faixa quando é surpreendido pelo ônibus, que atinge em cheio o lado do motorista.

O carro ficou destruído. Há suspeitas de que a vítima, que era motorista de aplicativo, tenha sofrido um mal súbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Confira as imagens de circuito de segurança:

(Texto: Mariana Ostemberg e Jéssica Vitória)

