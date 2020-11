Em combate ao Aedes aegypti, bombeiros serão mobilizados

Amanhã (21) é o “dia D” de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal” terá uma equipe de reforço na Capital, contando com 20 militares do Corpo de Bombeiros, 4 drones, além das equipes com 60 agentes de saúde e de endemia e mais 10 supervisores.

De acordo com a diretora- -geral de Vigilância em Saúde da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Larissa Castilho, além dos militares do Corpo de Bombeiros e dos drones, duas viaturas também vão ser utilizadas para dar suporte à campanha, sendo um caminhão Auto Plataforma Área e uma Viatura do Sistema de Comando de Incidentes em Campo Grande.

O “dia D” terá como ponto de encontro a Escola Estadual Dr. Arthur de Vasconcellos Dias, onde os profissionais vão se reunir logo pela manhã para sair a campo, realizando visitas domiciliares e vistorias inclusive naqueles imóveis que se encontrarem fechados. Os drones vão auxiliar os agentes de saúde na identificação de possíveis focos do mosquito em quintais, calhas, caixas-d’água e telhados.

O Corpo de Bombeiros Militar fará blitze educativas em pontos estratégicos nos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Jardim, Bonito, Nova Andradina, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Chapadão do Sul, Caarapó, Fátima do Sul, Ivinhema, Mundo Novo, Maracaju, Porto Murtinho, Aparecida do Taboado, Amambaí, Bataguassu e Costa Rica.

“A estratégia é também orientar a população sobre os cuidados para se evitar acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para formação de criadouros do mosquito”, explicou.

Cidade Limpa

Após o “dia D”, na próxima semana, a prefeitura vai dar continuidade às ações da força-tarefa do programa “Cidade Limpa”, que estará nas ruas do bairro Tiradentes a partir de quinta- -feira (26) e deve permanecer por sete dias.

Estão previstas também, para iniciar a partir do mês que vem, as ações do “Mosquito Zero”, que teve sua primeira etapa entre fevereiro e abril.

(Texto: Dayane Medina)

