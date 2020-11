Prefeitura prorroga inscrições para Instituto Mirim

Inscrições para o instituto Mirim de Campo Grande foram prorrogadas para até este sábado (21). Por conta da pandemia, neste ano, as inscrições serão online.

Segundo a prefeitura, em decorrência da grande demanda de atendimento, os interessados terão mais dois dias para se inscreverem no Programa de Qualificação Socioprofissional.

Não estão sendo realizados atendimentos presenciais, as inscrições são no site do Instituto Mirim. Ao terminar de preencher o requerimento – no site – é emitido, automaticamente, o comprovante de agendamento com data e hora da entrevista social, que será realizada pelo teleatendimento. Mais informações podem ser obtidas pelo email: atendimentosocial@institutomirim.org.br.

