MS tem 90.299 casos confirmados de coronavírus e 1705 óbitos

Em avanço significativo do coronavírus em Mato Grosso do Sul, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, foram contabilizados 575 novos casos da doença nesta quinta-feira (19).

Com isso, o Estado registra 90.299 casos confirmados da doença. Além disso, a pandemia fez novas vítimas, com seis óbitos e um total de 1.705 mortes desde o início da doença.

A princípio em recuperação, 5.970 pessoas estão em isolamento domiciliar e 281 pessoas estão internadas, deste total, 165 em leitos clínicos, sendo que 105 é pelo SUS e 60 pela rede privada. Contuto em UTIS, 69 estão internadas pelo SUS e 47 na rede privada, com total de 116 internações.

De acordo com a SES, 82.273 pessoas estão recuperadas da doença.

(Com informações: Portal MS)