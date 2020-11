Funcionário desaparecido em explosão de tanque é encontrado sem vida

O funcionário da Usina Passa Tempo, em Rio Brilhante, que estava desaparecido após a explosão de um tanque de etanol, foi encontrado sem vida dentro do reservatório, na manhã de quarta-feira (18). Segundo informações da Polícia Civil, ele tinha “queimaduras superficiais”, a princípio o caso foi registrado como morte a esclarecer.

De acordo com o boletim de ocorrência o corpo era de Luiz Chagas de Lima, de 44 anos. Durante o ocorrido, o capacete que ele usava, etiquetado com o nome dele, estava a 26 metros do tanque e a trena que ele utilizava, a 10 metros do ponta da explosão.

Desse modo a Biosev, dona da usina, lamentou a morte do funcionário. “A prioridade da empresa neste momento é providenciar todo o suporte e apoio à família do colaborador. A Companhia reitera ainda que não medirá esforços para apoiar as autoridades competentes na investigação e nos esclarecimentos dos fatos.”

O tanque explodiu na manhã de terça-feira (17). Durante todo o dia, militares e a brigada de incêndio da empresa fizeram o controle das chamas e resfriamento do que sobrou da estrutura e dos outros três tanques de combustível.

Contudo á noite durante as buscas, a tampa, que pesa 22 toneladas, foi levantada para verificar se o colaborador estava embaixo. Como não foi encontrado, as buscas continuaram pela manhã. Ele trabalhava em uma área próxima ao reservatório.

Em suma os militares informaram que os certificados de funcionamento da empresa estão em dia e os equipamentos de combate ao fogo funcionaram devidamente.

(Com informações: Conesul News)