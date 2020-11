Detran-MS notifica 80 mil licenciamentos vencidos

Com documentos vencidos nos anos de 2018, 2019 e 2020, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) contabilizou mais de 80 mil notificações de licenciamentos em inadimplência enviados. Logo as notificações estão sendo enviadas para o endereço dos condutores por meio de carta.

Conforme o Diretor de Veículos do Detran-MS, Arioldo Centurião Junior, é possível que haja dúvidas quanto ao recebimento da carta em um período atípico, mas que é totalmente seguro. “Sabemos que os condutores estão acostumados a receber a carta para o pagamento de licenciamento anual no início de ano para que se programem conforme o calendário de placas, mas o nosso objetivo é que por meio dessas notificações os condutores inadimplentes possam se regularizar e trafegar com tranquilidade”, conclui.

Contudo na carta contém os dados do veículo, os valores devidos e o código de barras para facilitar o pagamento do contribuinte.

Em julho deste ano, o Detran modernizou o seu serviço e possibilitou a impressão do documento em casa, a fim de diminuir o atendimento presencial nas agências, uma vez que já é possível realizar o serviço por meio do site e aplicativo do órgão.

