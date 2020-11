Babu fará policial disputado em “Salve-se Quem Puder”

Babu Santana, uma das grandes estrelas do BBB 20, foi convidado a integrar o elenco da segunda fase de “Salve-se Quem Puder”. Após brilhar no reality show, o ator conquistou dois trabalhos importantes na TV.

Além da novela, o ator também garantiu um espaço no especial “Falas Negras”, dirigido por Lázaro Ramos, que será exibido na próxima sexta-feira (20).

Em “Salve-se Quem Puder”, Babu interpretará Nanico, um respeitado policial federal que surgirá para proteger Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), protagonista da trama. O policial ainda arrasará corações na trama das sete!

Além do ator, a novela também contará com outros nomes novos no elenco, como Sophia Abrahão, Rodrigo Simas e Gabriela Moreyra.

As gravações de “Salve-se Quem Puder” foram interrompidas em abril por conta da pandemia do Coronavírus. Elas retornaram em agosto, cumprindo todos os protocolos de segurança, e a novela voltará com tudo em 2021!

(Texto: MSN Notícias)