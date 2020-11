Trio é preso ao tentar levar maconha e skank para MG

Homem, de 29 anos, e duas mulheres, de 19 e 20 anos, foram presos com skank e 56 quilos de maconha, na madrugada desta quarta-feira (18), em Bataguassu.

Segundo o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a polícia abordou o veículo em que estava o homem e as duas passageiras. Durante a fiscalização no porta-malas do carro, os militares encontraram uma mala com a droga.

O suspeito disse que adquiriu o entorpecente em Ponta Porã e que iria revender a droga em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele ainda teria contratado as meninas para acompanhá-lo.

Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. Conforme o DOF, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 110.400,00.

Confira o vídeo: