Rochedo: População pede recontagem de votos e alega fraude

Os moradores da cidade de Rochedo se mobilizam para pedir a recontagem dos votos das eleições do último domingo (15). Conforme testemunhas, houve manipulação humana nas urnas eletrônicas, e 87% da população, entre eleitores e candidatos a vereador e prefeito, lutam para que sejam conferidos os votos novamente, segundo o portal de notícias Capivara News.

O candidato a prefeito Thomaz Johnson Abdonor, 15,(MDB), que perdeu as eleições para Francisco de Paula Ribeiro Junior, 50, (PSDB), postou um vídeo na rede social Facebook, logo depois da votação, explicando o que aconteceu. De acordo com ele, câmeras de segurança apontadas paras as urnas e um “apagão” no município com cerca de 5 mil eleitores, não deram transparência nas eleições.

“Houve manipulação humana na montagem das urnas. Câmeras estavam direcionadas para as urnas e ligadas, começa por aí o indício de crime eleitoral. Não houve justificava para isso e denunciamos no dia para a polícia. Rapidamente técnicos da prefeitura correram com os HDs das câmeras, saíram e acredito que a intenção era de apagar as imagens, logo depois retornaram e os colocaram de volta, temos testemunhas que viram o fato”, explica.

Thomaz segue explicando que a denúncia foi feita para a Polícia Federal e MPE (Ministério Público Estadual) e um inquérito vai ser instaurado para apurar o que houve.

Um apagão na cidade durante a votação também deixou dúvidas na população quanto aos resultados das eleições. “Eu estava com 957 votos antes do apagão, depois apareceu que estava com 897. Quando pedimos pra ver os extratos das urnas fomos impedidos pelos mesários, o que também é errado, e temos testemunhas para isso. Existem também relatos de que eleitores votaram duas vezes, sob alegação que tinham assinado o nome errado, um absurdo”, destaca.

Finaliza dizendo. “Fico triste em ver que em uma cidade pequena como essa, pessoas gananciosas por dinheiro fazem uma coisa dessas. Perder uma eleição é uma coisa, agora de forma injusta é outra. Foi feita denúncia e vamos acompanhar”.

As informações são do Capivara News