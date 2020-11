MS registra novo avanço da doença, com 689 exames positivos

Com o aumento dos casos Mato Grosso do Sul se encontra, novamente, em elevação da pandemia. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, em apenas um dia, 689 novos exames deram positivos para a doença. É o que mostra o boletim epidemiológico desta quarta-feira (18) divulgado nas redes sociais oficiais do Governo do Estado.

Com isso, o Estado acumula 89.654 casos confirmados da doença. Dois óbitos foram registrados em 24 horas, com total de 1.699 mortes pela pandemia. “O número de casos novos está crescendo rapidamente. A preocupação é voltar aos patamares de julho a agosto”, ressalta o secretário Geraldo Resende.

Entretanto em tratamento, 257 pessoas estão internadas, sendo 146 em leitos clínicos, sendo que 88 estão na rede pública e 58 na rede privada. Em estado mais grave, 111 pessoas estão em leitos de UTI, com 66 pelo SUS e 45 na rede privada. Além disso, 5.575 estão em isolamento social.

Do total de pessoas que adquiriram a doença, desde o início da pandemia, 82.123 estão recuperadas.

