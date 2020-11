McDia Feliz 2020 acontece no sábado; tickets já estão à venda

A campanha de arrecadação do McDia Feliz 2020 deste ano acontece no sábado (21). A pré-venda vai até a véspera do evento e as empresas e pessoas físicas podem resgatar os tickets no dia da ação. O McDia Feliz é um evento beneficente que gera recursos para instituições que cuidam de crianças e jovens com câncer.

Neste ano, a novidade é o voucher antecipado no formato digital. A opção é uma iniciativa da marca para incentivar que todos possam contribuir com a campanha de forma segura e conveniente.

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) é uma das instituições que será contemplada pelo lucro das vendas. Para direcionar a doação à AACC/MS, basta acessar o e-commerce do Instituto Ronald McDonald e selecionar a instituição na hora da compra.

“Nossa expectativa é contar mais uma vez com a solidariedade dos brasileiros para essas duas causas tão importantes, que são a saúde e a educação. Crianças e jovens em todo o país contam com a verba do McDia Feliz todos os anos e estamos felizes em poder realizar o evento, mesmo em meio a um cenário tão adverso”, comenta Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e Caribe.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o McDia Feliz será realizado seguindo todas as normas de biossegurança. Os clientes serão orientados a retirarem o lanche pelo Drive-Thru, além disso os tradicionais eventos comemorativos nos restaurantes serão substituídos por ações de interação e engajamento online.

Serviço

O valor do voucher antecipado é R$ 17 reais. Os interessados podem adquirir o voucher físico ligando no telefone da AACC que é o (67) 3322-8000

